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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что его семья имеет достаточные и задекларированные финансовые ресурсы для отдыха на Сейшельских островах.

Об этом он рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле», - пояснил Луценко.

Он отметил, что во время отдыха на островах «никаких излишеств там не было».

«Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом», - отметил генпрокурор.

Луценко добавил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям «получить эту передышку перед тяжелым годом».

Генпрокурор пояснил, что помощь сына в размере 10 тыс. евро показана в декларации, как одноразовый подарок.

По информации «Радио Свобода», в конце 2017 семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.

Напомним, журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что Президент Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и летели под другими именами. По подсчетам «Схем», президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тыс. долларов.

Управление государственной охраны засекретило информацию относительно того, обеспечивали ли его сотрудники меры охраны во время отдыха Президента на Мальдивских островах с 1 по 8 января.
ForUm

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