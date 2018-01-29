Президент Петр Порошенко утвердил «План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях». Об этом говорится в соответствующем указе Главы государства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

Также Порошенко подписал Закон № 2270-VIII «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях».

Согласно документам, в Украине в этом году планируется провести ряд многонациональных учений по подготовке подразделений Вооруженных сил: украинско-американские учения «Репид Трайдент-2018», украинско-американские учения «Си Бриз-2018», многонациональные учения «Светлая Лавин-2018», многонациональные учения «Чистое небо-2018» и украинско-румынские учения «Ривериан-2018».

Реализация положений данных закона и указа обеспечит выполнение задач в области безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства, повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил и выполнения обязательств нашего государства как участника программы «Партнерство ради мира», а также обязательства Украины как государства - участника Соглашения между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнерство ради мира», о статусе их сил, Дополнительного и Дальнейшего дополнительного протоколов к настоящему соглашению, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой. Также проведение учений позволит увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров, работ, услуг для подразделений других государств.

Ответственность за подготовку и проведение в 2018 году многонациональных военных учений на территории Украины и обеспечение участия подразделений Вооруженных сил нашего государства в многонациональных учениях за пределами Украины в 2018 году возлагается на министра обороны Украины.

Указ вступает в силу в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 8 Закона Украины «О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины», кроме статьи 1 и пункта 2 статьи 4, которые вступают в силу со дня опубликования указа.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 18 января Верховная Рада Украины одобрила решение Президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил