В понедельник, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,20/28,23 грн/долл.



Как сообщил дилер коммерческого банка, с открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 26 копеек.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,00/35,04 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5008/0,5017 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 28,2574 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 264 сделки на сумму 129,06 млн долл.

Напомним, в пятницу, 26 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,47/28,50 грн/долл.