По факту взрыва на улице Клочковской в Харькове начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Отмечается, что следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, 29 января в Харькове на улице Клочковской возле одного из магазинов прогремел взрыв, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
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