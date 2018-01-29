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По факту взрыва на улице Клочковской в ​​Харькове начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, 29 января в ​​Харькове на улице Клочковской возле одного из магазинов прогремел взрыв, в результате которого пострадали женщина и ребенок.
ForUm

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