Певец Бруно Марс стал главным триумфатором 60-й церемонии «Грэмми», состоявшейся 28 января в Нью-Йорке.

Его пластинка «24K Magic» победила в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «Thatʼs What I Like» была признана «Песней года». Кроме того, он получил еще три «Грэмми» в R&B-номинациях («Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»). Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг, сообщает «Медуза».

Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара.

Рэппер Кендрик Ламар первенствовал во всех четырех рэп-номинациях, а клип на его песню «Humble» был признан лучшим музыкальным видео.

Эд Ширан выиграл две «Грэмми» в поп-категориях за композицию «Shape Of You» и альбом «÷ (Divide)».

«Лучшим рок-альбомом» стала пластинка «A Deeper Understanding» группы The War On Drugs, а лучшим альтернативным альбомом — диск The National «Sleep Well Beast».

Певец Леонард Коэн и актриса Кэрри Фишер посмертно удостоены премий в номинациях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучший разговорный альбом» соответственно.

Российский пианист Даниил Трифонов выиграл премию в категории «Лучшее классическое инструментальное сольное выступление».

Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin» о российском президенте.