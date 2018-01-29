Вчера, 28 января, в Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.



Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова, сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию «102» от бригады «скорой помощи» в 10.38.

«Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты», - отметила Биганова, сообщает УНИАН.

В то же время журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщил, что подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко.



По его словам, всего на охоте вместе с егерем было 9 человек, охотились на кабана. «Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Плюс, сейчас не сезон охоты на кабана. Ну, и состав «охотничков» показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели. Жаль, что картечь убила только одного», - говорится в сообщении Речинского.

Журналист задается вопросами, почему егерь не воспрепятствовал многоэпизодному нарушению законодательства и участвовал в нем, почему прокурор, полицейский и чиновник администрации участвовали в этом преступлении.

«И как вы думаете, при такой тесной дружбе, будет ли прокурор видеть какие-либо нарушения в действиях чиновников райадминистрации? В действиях полицейского? Будут ли участвовавшие в совместной охоте предприниматели выполнять законодательство Украины или нет, надеясь на помощь друзей по охоте? Или эти незаконные охоты - это мини-случай круговой поруки? Когда все замазаны в преступлениях и поэтому друг друга всегда будут покрывать?» - отметил он.