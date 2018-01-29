В селе Дорогуча в Польше 47-летний украинец, будучи за рулем фуры, въехал в жилой дом. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Dzennik Wschodni.
Авария произошла в ночь на 27 января. Грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в дом. Фура повредила стену в комнату, где спали трое детей в возрасте год, 4 года и 11 лет. Вследствие происшествия никто не пострадал.
Водитель грузовика был трезвым. По предварительным данным, он уснул за рулем.
Согласно информации издания, дом больше непригоден для жизни.
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