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В селе Дорогуча в Польше 47-летний украинец, будучи за рулем фуры, въехал в жилой дом. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Dzennik Wschodni.

Авария произошла в ночь на 27 января. Грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в дом. Фура повредила стену в комнату, где спали трое детей в возрасте год, 4 года и 11 лет. Вследствие происшествия никто не пострадал.

Водитель грузовика был трезвым. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Согласно информации издания, дом больше непригоден для жизни.

 
ForUm

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