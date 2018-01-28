Российская Федерация отказала украинским властям в выдаче гражданина Украины Андрея Лугина, сообщает «Крымская правозащитная группа».

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем официальном ответе на запрос Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской утверждает, что перевод крымчанина А.А Лугина для отбывания наказания в Украину невозможен по причине того, что он имеет российское гражданство. По информации супруги крымчанина Ирины Лугиной, ее муж не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.

Напомним, Андрей Лугин был осужден украинским судом до начала оккупации полуострова по ст.93 и 257 УК Украины. После захвата Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии, что является военным преступлением согласно ч. 1 ст. 49 IV Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

Ранее Андрей Лугин уже неоднократно обращался в различные инстанции РФ и Украины с просьбой передать его для отбывания наказания на материковую часть Украины. В знак протеста против этапирования в РФ он пытался покончить с собой и нанес себе раны на горле.