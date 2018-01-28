также в разделеСпорт
Усик победил Бриедиса 175
В Лиге Наций сборная Украины сыграет с Чехией и Словакией 71
Сборную Украины торжественно провели на Олимпиаду 46
Украинские спортсмены получили уже 32 лицензии на Зимнюю Олимпиаду 43
МОК сократил число россиян, которых могут допустить на Олимпиаду 93
Пакьяо и Ломаченко ведут переговоры о бое 66
Украинская теннисистка стала самой молодой участницей основной сетки Australian Open 64
Ротань вернулся в «Динамо» 68
42 российских спортсмена обратились в спортивный арбитражный суд 60
Свитолина выиграла турнир в Брисбене 69
Из-за допинга МОК лишил медалей 10 украинских спортсменов 140
Fightnews признал Ломаченко лучшим боксером года 51
Еще 11 российских спортсменов получили пожизненную дисквалификацию 128
Boxing News 24 признал Ломаченко лучшим боксером года 50
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА 49
«Шахтер» опроверг слухи о переезде в Польшу 120
Фьюри разрешили вернуться в бокс 52
Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2018 95

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что после завоевания еще одного титула он не спешит думать о финале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

«Слава Богу, у меня в коллекции теперь еще один пояс. Майрис хороший, сильный спортсмен. Вы увидели прекрасные, великолепные 12 раундов. Великолепный вечер был, правда? Я ожидал такого боя, я смотрел поединки Бриедиса, у него была хорошая оппозиция, и недаром он провел на профессиональном ринге 25 встреч», - сказал он на пресс-конференции после боя. 

«На данный момент я не думаю о финале. Единственное, о чем я сейчас думаю, так это поскорее вернуться в раздевалку, переодеться, поехать в номер, поспать, приехать быстро домой и обнять своих детей. А финал? Когда он будет, тогда и буду думать», – подчеркнул Усик.

Напомним, 27 января в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги