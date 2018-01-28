Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что после завоевания еще одного титула он не спешит думать о финале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

«Слава Богу, у меня в коллекции теперь еще один пояс. Майрис хороший, сильный спортсмен. Вы увидели прекрасные, великолепные 12 раундов. Великолепный вечер был, правда? Я ожидал такого боя, я смотрел поединки Бриедиса, у него была хорошая оппозиция, и недаром он провел на профессиональном ринге 25 встреч», - сказал он на пресс-конференции после боя.

«На данный момент я не думаю о финале. Единственное, о чем я сейчас думаю, так это поскорее вернуться в раздевалку, переодеться, поехать в номер, поспать, приехать быстро домой и обнять своих детей. А финал? Когда он будет, тогда и буду думать», – подчеркнул Усик.

Напомним, 27 января в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.