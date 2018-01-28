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Сегодня в Украине чтят память Героев Крут, в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия боя примет участие президент Петр Порошенко. Торжества состоятся на месте тех исторических событий - у Мемориала Героев Крут (Борзнянский район, Черниговская область).

Идея почтения памяти 100-летия исторического боя под Крутами впитывает в себя символическое повторение пути юнкеров и кадетов - будущего украинского войска по маршруту Киев - станция Круты (с. Памятное, Черниговской области). Почтение памяти Героев Крут на месте ожесточенных боев - кульминация торжеств, сообщает УНИАН.


29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и возле села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику.

Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены. Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года. 
ForUm

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