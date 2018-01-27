В результате подрыва автомобиля со смертником в Кабуле погибли уже 95 человека. Еще 158 человек получил ранения.
В Министерстве здравоохранения страны сообщают, что количество погибших может расти, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщилось о 63 погибших и 151 раненом.
Напомним, 27 января в Кабуле террорист-смертник на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвал бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.
Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».
По предварительным данным, украинцы в результате взрыва в Кабуле не пострадали.
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