В результате подрыва автомобиля со смертником в Кабуле погибли уже 95 человека. Еще 158 человек получил ранения.



В Министерстве здравоохранения страны сообщают, что количество погибших может расти, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщилось о 63 погибших и 151 раненом.

Напомним, 27 января в Кабуле террорист-смертник на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвал бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».

По предварительным данным, украинцы в результате взрыва в Кабуле не пострадали.