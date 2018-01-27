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По предварительным данным, украинцы в результате взрыва в Кабуле не пострадали. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«По предварительной информации, граждане Украины не пострадали в результате кровавого теракта в Кабуле 27.01», - написала она.

Напомним, 27 января в Кабуле  террорист-смертник на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвал бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

По последним данным, погибли 63 человека, 151 – ранен.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».
ForUm

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