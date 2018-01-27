Мощный взрыв произошел на одном из КПП в столице Афганистана Кабуле.

На одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много

правительственных зданий, взорвалась бомба, спрятанная в машине скорой помощи, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По другим данным, на подходе к КПП возле старого министерства внутренних дел, взорвался террорист-смертник.

Aljazeera приводит слова представителя местного министерства здравоохранения Вахида Маджроя, который сказал, что по меньшей мере 71 человек были ранены и доставлены в больницу.

Представитель министерства общественного здравоохранения сказал, что несколько человек были убиты и, по меньшей мере 80, ранены в результате взрыва, который произошел через неделю после атаки на гостиницу «Интерконтиненталь».