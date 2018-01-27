Президент Украины Петр Порошенко не встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Давосе, несмотря на анонс украинского Министерства иностранных дел.

Журналист американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с Порошенко объяснил: Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон, сообщает 112 Украина.

При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, проинформировала пресс-служба Белого дома.

О предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко назвал «абсолютно блестящим» диалог с президентом США Дональдом Трампом.