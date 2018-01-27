Президент Украины Петр Порошенко не встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Давосе, несмотря на анонс украинского Министерства иностранных дел.
Журналист американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с Порошенко объяснил: Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон, сообщает 112 Украина.
При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, проинформировала пресс-служба Белого дома.
О предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко назвал «абсолютно блестящим» диалог с президентом США Дональдом Трампом.
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