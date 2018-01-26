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Президент Украины Петр Порошенко назвал «абсолютно блестящим» диалог с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Порошенко сказал во время интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Все будет хорошо. Украина имеет абсолютно блестящий диалог с Трампом. Я имел две полноценные встречи, много телефонных разговоров. Мы получили оборонительное вооружение», - заявил он, сообщает УНИАН.

«Мы получили очень сильную двухпартийную поддержку со стороны Конгресса США, и мы должны оставаться оптимистами», - подчеркнул Порошенко.
 
ForUm

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