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Постоянный представитель Эстонии в Европейском Союзе, посол Кайа Таэл заявляет, что Евросоюзом не рассматривался вопрос о приостановлении безвизового режима с Украиной из-за коррупции. Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

«Нет, сейчас мы не обсуждаем этот очень резкий шаг», - сказала она. Вместе с тем посол отметила, что в ЕС «воспринимают вопросы борьбы с коррупцией очень серьезно». «Украина должна показать результаты, также и с НАБУ. Это то, о чем мы очень серьезно следим», - подчеркнула Таэл.

При этом постоянный представитель выразила готовность поддержать Украину. «Мы все знаем, что это такое: коррупция это не что-то, что ограничено только Украиной или странами «Восточного партнерства». Каждый член ЕС имеет этот вопрос на повестке дня... Я реально надеюсь, что мы увидим прогресс (в борьбе с коррупцией. – Ред.). Если Украина хочет найти комфортное место в Европе, тогда путь к этому - сотрудничество, а не самоизоляция. Это то, о чем должно думать украинское руководство», - отметила посол.

По убеждению Таэл, Украина имеет «очень четкие перспективы для будущего, а военный конфликт с Россией и ситуация с Крымом неприемлемы». «ЕС никогда не успокоится по этому поводу. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. Я не могу заявить, что мы будем держать санкции навсегда. Это то, что мы должны оценивать иногда и смотреть, что произойдет. Но позиция ЕС была достаточно четкой. Но это не значит, что Украина как государство не имеет четкого будущего как нормальная европейская страна. Я думаю, что любое ответственное правительство и президент сделают все необходимые шаги, чтобы консолидировать эту перспективу», - подчеркнула она. 

Как известно, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25января Порошенко заявил, что работа по подготовке законопроекта об антикоррупционном суде ко второму чтению будет продолжена.
ForUm

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