Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о том, что в июне прошлого года он приказал специальному прокурору Роберту Мюллеру уйти в отставку, но отменил это решение после того, как адвокат Белого дома Дональд Макґан заявил о намерении уволиться из-за этого решения президента. Такую информацию 25 января обнародовало американское издание New York Times.

«Это фейк, люди, фейк. Типичные фейковые истории New York Times», - заявил Трамп в швейцарском Давосе 26 января, передает Радио Свобода.

New York Times в опубликованной 25 января статье ссылается на показания четырех неназванных людей, близких к делу. Газета заявила, что не получила немедленной реакции Белого дома на эти сообщения.

Разведывательные службы США пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в США 2016 года, чтобы способствовать кампании Трампа и вредить его оппонентке из Демократической партии Хиллари Клинтон.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен в мае 2017 года специальным прокурором для расследования подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Во время расследований он должен выяснить, были ли попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года; имеются ли связи или координация между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа; все другие вопросы, которые возникают в процессе расследования.