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Американское издание New York Times утверждает, что президент США Дональд Трамп приказал специальному прокурору Роберту Мюллеру уйти в отставку в июне 2017 года, но отменил это решение после того, как адвокат Белого дома Дональд Макґан заявил о намерении уволиться из-за этого решения президента.

В опубликованной 25 января статье New York Times ссылается на показания четырех неназванных людей, близких к делу. Газета заявила, что не получила немедленной реакции Белого дома на эти сообщения, передает Радио Свобода.

Разведывательные службы США пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в США 2016 года, чтобы способствовать кампании Трампа и вредить его оппонентке из Демократической партии Хиллари Клинтон.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен в мае 2017 года специальным прокурором для расследования подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Во время расследований он должен выяснить, были ли попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года; имеются ли связи или координация между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа; все другие вопросы, которые возникают в процессе расследования. Прокурор не должен отчитываться перед министерством о каждом своем действии, но замминистра юстиции Розенстайн будет иметь право просить его обосновать какие-то определенные шаги, если сочтет это необходимым. О каждом таком вмешательстве, однако, Розенстайн будет обязан уведомлять председателя и лидера меньшинства обоих комитетов конгресса по делам юстиции и объяснять причины своих обращений.

Москва вмешательства в избирательный процесс в других государствах категорически отвергает, Трамп называет это расследование «охотой на ведьм».

 
ForUm

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