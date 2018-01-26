Вчера, 25 января в Полтавской области от переохлаждения погибли 3 человека без определенного места жительства, сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
«На территории области в период значительного понижения температуры от переохлаждения погибли 3 человека без определенного места жительства», – говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданка Р. 1966 года рождения жила в городе Зеньков, гражданин Ш. 1976 года рождения жил в Кременчуге и гражданин Л. жил в Полтаве.
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