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Преступная организация во главе с экс-директором «Укрспирта» готовила террористические атаки на госучреждения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга в Харькове, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившей несколько заказных убийств и покушений на убийства в Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть», - сказал Аваков.

Он также добавил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения.

«Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц», - заявил глава МВД.  

Как сообщал ForUm, 25 января стало известно о задержании бывшего генерального директора ГП «Укрспирт» Михаила Лабутина в Румынии по подозрению в причастности к убийству. 

По данным ГПУ, он руководил преступной группой, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора ГП «Укрспирт» 30 мая 2017 года, а также планировали убийство министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 
ForUm

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