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Бывшего генерального директора ГП «Укрспирт» Михаила Лабутина задержали в Румынии по подозрению в причастности к убийству.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Укринформ.

«Лабутин был задержан в декабре. Сработала оперативная информация спецслужб, которая была удачно реализована благодаря хорошему сотрудничеству Генпрокуратуры с румынскими коллегами и поддержке нашего посла в Румынии», - сказал он.

По словам Енина, сейчас продолжается процедура экстрадиционной проверки, после завершения которой в Генпрокуратуре надеются на выдачу Лабутина Украине.

Заместитель генпрокурора сообщил, что бывший чиновник скрывался в Румынии под другим именем.

«Это задержание было феерическим. Человек находился в стране под другим именем. Мы в рекордные 5-6 дней провели с румынами фотоэкспертизу, доквалифицировали ему убийство, вручили подозрение за новое преступление, приняли меру пресечения в виде ареста и на основании этого уже отправили запрос о выдаче, потому что были за шаг от его освобождения из-под ареста в Румынии. Все это пришлось на рождественские праздники», - рассказал подробности Енин.

Он уточнил, что Генпрокуратура подозревает Лабутина в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство), ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил СМИ, что в Румынии задержали одного из бывших руководителей государственного предприятия «Укрспирт» по подозрению в подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова. Имени задержанного он не назвал.

Интерпол объявил Лабутина в международный розыск. Он подозревается в растрате средств «Укрспирта» на сумму 172,5 млн гривен и уклонении от уплаты НДС на 28,2 млн гривен.
ForUm

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