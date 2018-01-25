Задержанный на территории Румынии бывший генеральный директор ГП «Укрспирт» Михаил Лабутин руководил преступной группой, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора ГП «Укрспирт» 30 мая 2017 года, а также планировали убийство министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Благодаря совместным усилиям Главной военной прокуратуры, следователей Главного следственного управления НП, Департамента контрразведки СБУ, Департамента уголовного розыска НП и Департамента внутренней безопасности НП разоблачена вся иерархическая структура и участники преступной организации, а их противоправная деятельность прекращена», - написала она в Facebook.

По словам Сарган, 19 декабря 2017 одновременно проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.

«Руководителя преступной организации, которым является бывший директор ГП «Укрспирт», задержали на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности. В удовлетворении апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время экстрадиционной процедуры судом города Сучава (Румыния), отказано. Установлено, что это же лицо подозревается в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 млн грн и совершении других преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 345 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины», - отметила она.

Еще один организатор указанной преступной группы объявлен в международный розыск.

В отношении всех задержанных судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

По результатам расследования установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Киева, среди которых: умышленное убийство 30.05.2017 советника директора ГП «Укрспирт»; покушение на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП «Укрспирт»; покушение на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства.

«Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова», - заявила пресс-секретарь генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, сегодня, 25 января, бывшего генерального директора ГП «Укрспирт» Михаила Лабутина задержали в Румынии по подозрению в причастности к убийству.