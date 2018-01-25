Более половины жалоб против Украины, находящихся в очереди на рассмотрение Европейского суда по правам человека, связаны с российской агрессией в Крыму и российско-украинским конфликтом на Донбассе.

Об этом заявил президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди, сообщает «Европейская правда».

По его словам, большое количество дел против Украины «в значительной степени связано именно с этими событиями.

«В реестре суда находится около 3800 жалоб против Украины, связанных с этим. Также мы рассматриваем пять межгосударственных жалоб Украины против России», - пояснил он.

Количество жалоб, поданных гражданами и юридическими лицами против России, значительно меньше - в суде зарегистрировано 242 такие жалобы, утверждают в ЕСПЧ.

Количество дел, ожидающих рассмотрения, несущественно выросло по сравнению с предыдущим годом, тогда в суде говорили о 3619 делах, где ответчиком является Украина. Количество жалоб против РФ за тот же период выросло на 50% - в прошлом году в реестре ЕСПЧ было 160 таких дел.

Напомнм, Украина утратила «лидерство» по количеству дел, которые находятся на рассмотрении Европейского суда по правам человека.

По состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось примерно 7100 жалоб, это четвертый показатель среди стран-членов Совета Европы.