Украина утратила «лидерство» по количеству дел, которые находятся на рассмотрении Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил журналистам в Страсбурге президент Суда Гвидо Раймонди.

По состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось примерно 7100 жалоб, это четвертый показатель среди стран-членов Совета Европы, сообщает «Европейская правда».

В первой тройке - Турция (7500), Россия (7750) и Румыния (9900).

Год назад Украина занимала первое место по этому показателю, тогда на рассмотрении Суда находилось более 18 тысяч жалоб на наше государство.

Столь серьезное снижение связано с беспрецедентным решением «Бурмич и другие против Украины», по которому ЕСПЧ вычеркнул из своего реестра более 12 тысяч жалоб на Украину относительно системного невыполнения решений национальных судов, передав их рассмотрение в Комитет Министров.

Таким образом, если не принимать к рассмотрению группу «Бурмич и другие», то количество других дел в ЕСПЧ только возросло.