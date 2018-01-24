Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины завершили следственные действия в квартире первого заместителя главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, подозрение ей не вручили. Об этом Пимахова заявила в комментарии журналистам в эфире 112 Украина.

Пимахова сообщила, что предоставила полный доступ ко всем вещам: «Я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам, сотрудники НАБУ очень внимательно провели обыск. Могу сказать, что никаких незаконных вещей как не было, нет и не может быть, потому что никаких незаконных действий с моей стороны не было. Следственные действия закончены. Мне подозрение не вручали».

По ее словам, сотрудники НАБУ взломали дверь в ее жилье, не дождавшись приезда адвокатов.

На вопрос журналиста о том, что вынесли сотрудники НАБУ из квартиры в коробках после обыска, Пимахова ответила: «Мне сказали, что я не имею права говорить. Никаких денег или других вещей, которые могут свидетельствовать о каких-то злоупотреблениях как предметы преступления, нет. Там не было электронных носителей».

Напомним, 24 января детективы НАБУ провели обыски у Пимаховой.