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Общественная организация подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставить официальные копии Меморандумов о взаимопонимании, которые были заключены между Федеральным бюро расследования США и НАБУ.

В пресс-службе суда отмечают, что в настоящее время суд изучает вопрос об открытии административного дела. К тому же это не единственный иск на НАБУ, который находится в производстве суда, сообщает УНИАН.

«Также в производстве суда находится иск народного депутата Борислава Розенблата на директора НАБУ Артема Сытника, Службу безопасности Украины, третье лицо – Генеральная прокуратура Украины. Истец просит суд признать противоправными действия Директора НАБУ Артема Сытника о привлечении к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с Законом Украины «О международных договорах», - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что рассмотрение иска Розенблата состоится 6 февраля.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

В США ответили, что Федеральное бюро расследований сотрудничает с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании от июня 2016 года.

Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в НАБУ на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не участвуют в проведении расследований. 
ForUm

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