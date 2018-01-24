У освобожденного сегодня из плена 29-летнего Романа Савкова из-за стресса и плохих условий содержания начал развиваться сахарный диабет.
Буквально за два месяца парень похудел на 30 килограммов из-за болезни – с 80 кг похудел до 50.
Инсулин на оккупированную территорию передавали нелегально через волонтеров. Благодаря этому инсулину боец и выжил, сообщает ТСН.
Условия содержания, рассказывает военный, были ужасными. Хуже всего – это клопы и гигиена. Парень сейчас мечтает поскорее оказаться дома в Винницкой области и заняться своим здоровьем.
Напомним, 24 января Из плена боевиков освобожден старший солдат 92-й бригады Роман Савков.
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