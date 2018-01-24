Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером обсудили закон о реинтеграции Донбасса, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины.

Также собеседники обсудили вопрос продления санкций против РФ и реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.

В контексте обсуждения вопроса реформирования отечественного ОПК секретарь СНБО подчеркнул, что поскольку президент РФ Владимир Путин признает только силу, «мы усиливаем отечественные Вооруженные силы, восстанавливаем наши оборонные предприятия, разрабатываем новые оружие и военную технику».

Также Турчинов сообщил, что председателем наблюдательного совета «Укроборонпрома» избран ректор НТУУ «КПИ» академик Михаил Згуровский, известный не только в Украине, но и далеко за ее пределами. «Обновление руководства государственного концерна будет способствовать эффективному реформированию и внедрению в производство современных научных разработок», - подчеркнул Турчинов.

В свою очередь Волкер заявил, что США ценят сотрудничество с Украиной. «Мы ценим сотрудничество с вами и приветствуем процессы реформирования сектора безопасности и обороны Украины», - сказал он.

Кроме того, говоря о санкциях против РФ, специальный представитель Государственного департамента США отметил: «США постоянно подчеркивают, что Россия несет ответственность за то, что происходит на Донбассе». «Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы помочь урегулировать ситуацию на востоке Украины», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.