В Славянске Донецкой области произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-лужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре на складе горюче-смазочных материалов на ул. Ступки, 24 поступило в Службу спасения «101» в 7:27.

На место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС в Донецкой области.

По прибытию к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 метров.

Спасатели локализовали пожар на площади 1000 кв. м в 09:30, сейчас идет ликвидация пожара.

От ГУ привлечено 5 единиц техники и 22 человека личного состава.