Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществили ряд следственных действий (обысков) в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды должностным лицом Государственной миграционной службы Украины, занимающим особо ответственное положение. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на запросы СМИ касательно обысков у Дины Пимаховой.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.4 ст.368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

По данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой вероятно входили должностные лица Государственной миграционной службы) с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, ввела преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока. По мнению детективов Бюро, за денежное вознаграждение выдавались виды на жительство, а также оформлялось украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу.

«Обыски проводятся с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных должностным лицом ГМС и другими должностными лицами в качестве неправомерной выгоды, а также выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления», - сообщили в НАБУ.

Детективы НАБУ начали досудебное расследование в уголовном производстве 28 ноября 2017 на основании материалов, полученных по результатам проведения специальной операции под прикрытием, которая была прекращена в ноябре прошлого года из-за вмешательства Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Напомним, 29 ноября 2017 в ГМС заявили о задержании агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск.

24 января детективы НАБУ провели обыски у Пимаховой.