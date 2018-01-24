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НАК «Нафтогаз» должен закупить как минимум 4 млрд кубометров газа у «Газпрома» в 2018 году, это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража и на данный момент это выгодно с точки зрения коммерции. Об этом сказал глава НАК Андрей Кобоолев в эфире 5 канала.

«Относительно закупки газа у Газпрома. Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа 52 млрд кубических метров до 5. Примерная годовая потребность Украины в импорте составляет сейчас 10 млрд кубических метров. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд. Цена является ниже той, которую мы сейчас получаем из европейского направления», - сказал Коболев, передает 112 Украина.

Он подчеркнул, что это выгодно.

«Как выполнение решения трибунала оно является обязательным», - отметил глава компании.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. 

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. 

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома».
ForUm

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