Коррупция остается самой большой проблемой Украины, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Он выразил обеспокоенность относительно регресса в этом вопросе, передает Голос Америки.

Выступая в Совете по международным отношениям США, политик посоветовал Белому дому внимательно фиксировать, что говорят и чего недоговаривают представители Украины и проверять, как выполняются обещания.

«Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как поехал туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны дать Украине долгострочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце концов должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они сделают шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы не даем вам миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. (…) Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор (Виктор Шокин. — Ред.) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен», — сказал Байден.

При этом он поприветствовал предоставление Украине летального защитного вооружения и отметил, что лично настаивал на этом, будучи в администрации Обамы.

В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Напомним, Президент Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.

МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект суде будет изменен с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.