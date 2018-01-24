Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за использования во время торжественных мероприятий в Сторожинце карты Украины без Крыма.
Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Черниговской области, в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Видеосюжеты и материалы с изображением этой карты были распространены местными средствами массовой информации.
По данным СБУ, 22 января 2018 года в помещении Сторожинецкого районного дома национальных культур во время торжеств по случаю Дня соборности Украины на сцене была размещена карта Украины, на которой не обозначили Крым.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время