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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за использования во время торжественных мероприятий в Сторожинце карты Украины без Крыма.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Черниговской области, в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Видеосюжеты и материалы с изображением этой карты были распространены местными средствами массовой информации.

По данным СБУ, 22 января 2018 года в помещении Сторожинецкого районного дома национальных культур во время торжеств по случаю Дня соборности Украины на сцене была размещена карта Украины, на которой не обозначили Крым.

 

 
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