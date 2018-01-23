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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины о внесении изменений в закон «О публичных закупках» и некоторые другие законы относительно осуществления мониторинга закупок. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Закон позволяет органам государственного контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки. Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля за публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере», - подчеркнули в пресс-службе.

Порошенко отметил, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив десятки миллиардов бюджетных средств.

Он подчеркнул, что подписанные им изменения в Закон о государственных закупках, внедряют автоматический риск-менеджмент в закупках. «В онлайне будет работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему», - сказал Порошенко.
ForUm

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