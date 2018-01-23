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Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольгу Любимову.

Накануне состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Как отметил глава Общественного совета Юрий Поляков, «Смерть Сталина» не должна демонстрироваться в России из-за признаков «идеологической борьбы». По его словам, «ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения». Деятели культуры, посмотревшие картину, попросили Минкультуры временно отозвать прокатное удостоверение.

«Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано», - сказала представитель Минкультуры.

Основанием для отзыва, пояснила Любимова, стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина», снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, был запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях - Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и др.
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