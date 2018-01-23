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Украинские спортсмены получили 32 олимпийские лицензии, дающие право на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«Уже 32 лицензии на участие в зимней Олимпиаде в Корее получили наши спортсмены», - написал он в Twitter.

 


 

 

По словам министра, Украина пока будет представлена в 9 видах: биатлон, скелетон, санный спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье, сноубординг.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

 
ForUm

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