Украинские спортсмены получили 32 олимпийские лицензии, дающие право на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
«Уже 32 лицензии на участие в зимней Олимпиаде в Корее получили наши спортсмены», - написал он в Twitter.
Маємо гарну звістку. Вже 32 ліцензії на участь у зимовій Олімпіаді в Кореї здобули наші спортсмени. Українська нація, наразі, буде представлена у 9 видах: біатлон, скелетон, санний спорт, фігурне катання, гірськолижний спорт, лижні гонки, фристайл, лижне двоборство, сноубординг. pic.twitter.com/XxLH3DTKJq— Ihor Zhdanov (@IhorZdanov) 23 января 2018 г.
По словам министра, Украина пока будет представлена в 9 видах: биатлон, скелетон, санный спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье, сноубординг.
Игры пройдут с 9 по 25 февраля.
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