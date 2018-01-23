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Первый этап приобретения Грузией системы американских противотанковых ракетных комплексов Javelin завершился успешно.

Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория, сообщает Укринформ.

«Первый этап приобретения американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» в Грузию завершился успешно», - сказал он после встречи с послом США Яном Келли.

По словам министра, система теперь находится в безопасном месте в Грузии.

«Очень скоро у грузинских солдат начнутся тренинги, чтобы они научились использовать эти системы», - заявил Изория.

Напомним, в ноябре 2017 года Госдепартамент США утвердил возможность продажи Грузии ракет Javelin и пусковых установок на $75 млн.
ForUm

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