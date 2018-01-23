Бывший министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун приговорена апелляционным судом в Сеуле к двухлетнему заключению за составление так называемого «черного списка» деятелей искусства, критически настроенных по отношению к президенту Пак Кын Хе. Список включал почти десять тысяч имен и был призван лишить неудобных деятелей государственной поддержки, сообщает DW.

Помимо экс-министра, четыре года тюрьмы получил бывший глава президентской администрации Ким Ки Чун, проходивший по этому же делу. Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей. В июле она судом первой инстанции была приговорена к условному сроку.

Президент Пак Кын Хе 10 марта 2017 года решением Конституционного суда была отстранена от власти и досрочно смещена с поста. 31 марта она была арестована.

Вместе с Пак Кын Хе в суд, который начался в мае, была доставлена и ее подруга Чхве Сун Силь, которая и оказалась в эпицентре скандала. Ее подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Эти средства Чхве, по версии следствия, могла потратить на личное обогащение.