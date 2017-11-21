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Госдепартамент США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $75 млн. Об этом говорится в пресс-релизе американского министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности (The US Defense Security Cooperation Agency), передает 112 Украина.

В сообщении указывается, что власти Грузии ранее выразили желание приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блока прицельно-пускового оборудования, 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. Кроме того, американские военные готовы предоставить услуги по техническому обслуживанию этих ПТРК и их транспортировке.

«Эта предполагаемая поставка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии. Продажа и поддержка этих вооружений не изменит военный баланс сил в этом регионе в целом», - отмечается в сообщении.

При этом в управлении подчеркивают, что данное уведомление не означает завершения сделки. Против поставки имеет право выступить Конгресс США.

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США. 
ForUm

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