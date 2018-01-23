В рамках децентрализации в общий фонд местных бюджетов в 2017 году поступило 192 млрд грн, а доходы местных бюджетов объединенных территориальных общин выросли до около 9,5 млрд грн.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

«После того, как мы начали финансовую децентрализацию, стали расти местные бюджеты. Это собственные доходы, без трансфертов, предоставляемых государством на медицинское, образовательное, пенсионное обеспечение, соцзащиту. Это практически бюджеты развития общин. 192 млрд грн - такой цифрой мы завершили этот год. Никто такого не ожидал», - заявил Зубко.

По его словам, в 2014 году местные бюджеты составили 70,2 млрд грн, в 2015 — 99,8 млрд грн, в 2016 — 146,6 млрд грн.

«Для нас очень важно, что и бюджеты объединенных территориальных общин также выросли до 9,5 млрд. Но я хотел бы говорить не только о количестве миллиардов, но и о росте доходов на каждого жителя общины. У нас есть общины, которые имеют сегодня 8 тыс. грн на одного человека. 8 тыс. грн - сегодня это в 2 раза больше, чем доход, например, в Днипре. 8 тыс. грн - это в полтора раза больше, чем доход на одного жителя в Киеве. И поэтому для нас этот показатель, сколько тысяч гривен будет доходов рост на 1 человека в обществе - это и есть основной показатель», - подчеркнул Зубко.

Он также подчеркнул, что впервые за всю историю Украины местные бюджеты, вместе с соответствующими трансфертами из госбюджета, составили 50% от общего государственного бюджета. «Никогда в истории Украины такого не было, когда практически 50% на 50% были госбюджет и местные бюджеты», - заявил чиновник.

Вице-премьер-министр выразил надежду на дальнейший рост местных доходов в 2018 году до 220 млрд грн.