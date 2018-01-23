Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись телефонных переговоров между главарем частной военной компании «Вагнера» Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной «Тамбов»).
Соответствующая запись опубликована на сайте СБУ.
По данным спецслужбы, данный разговор состоялся 27 января 2015 года.
На записях слышно, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижение боевиков и военной техники ЧВК «Вагнера» на боевые позиции.
Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.
Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.
Служба безопасности Украины установила более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера».
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