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Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись телефонных переговоров между главарем частной военной компании «Вагнера» Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной «Тамбов»).

Соответствующая запись опубликована на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, данный разговор состоялся 27 января 2015 года.

На записях слышно, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижение боевиков и военной техники ЧВК «Вагнера» ​​на боевые позиции.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.

Служба безопасности Украины установила более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера». 
ForUm

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