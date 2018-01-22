Турецкие войска начали наступление на Африн с нового направления — от города Аазаз на северо-западе Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.



Аазаз, расположенный к востоку от Африна, перешел под контроль умеренной сирийской оппозиции и турецких сил после операции «Щит Евфрата» в 2016 году.

Африн удерживают формирования Сирийских демократических сил (SDF), состоящие из курдско-арабских отрядов. Утром в командовании SDF заявили об атаке Аазаза. По утверждению курдов, их бойцы ликвидировали шестерых «протурецких боевиков», еще троих взяли в плен. Турецкая армия попыталась помешать курдам, обстреляв из артиллерии их позиции в деревнях Дикмедаш и Кестель, передает РИА Новости.

В субботу, 20 января, Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Дамаск осудил действия Турции, обвинив ее в поддержке террористов.

В воскресенье Anadolu сообщило, что военные силы и отряды оппозиционной Свободной сирийской армии продвинулись вглубь Африна на пять километров. Однако сегодня представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил, что турецкие войска и «связанные с ними группировки» отступили, покинув город.

Анкара считает бойцов SDF террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции в Африне.