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Президент Украины Петр Порошенко попал в десятку самых богатых спикеров на Давосском форуме. Рейтинг составило британское издание The Verdict.

Украинский лидер занял девятую строчку списка, его состояние оценили в 1,6 миллиарда долларов. При этом Порошенко оказался всего на три позиции ниже президента США Дональда Трампа (шестое место с 4,9 миллиарда долларов), передает РИА Новости.

Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс, на втором месте оказался владелец китайского оптового гиганта Alibaba Джек Ма, а на третьем — менеджер хедж-фондов Рэй Далио.

Ежегодные встречи в Давосе устраивает международная организация Всемирный экономический форум. На мероприятия приглашают ведущих государственных и политических деятелей, представителей научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.

В 2018 году форум пройдет с 23 по 26 января.
ForUm

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