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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о начале наземной военной операции в сирийском регионе Африн. Еще одна операция в Манбидже, расположенном рядом, по его словам, начнется в ближайшее время, сообщает Радио Свобода.

Выступая 20 января, Эрдоган не уточнил, означает ли это, что турецкие войска перешли границу с Сирией.

Ранее турецкие военные заявили, что ответили на огонь по Турции со стороны границы в Африне.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 19 января сообщил, что Турция начинает операцию против поддерживаемых США курдов. По его словам, операция «де-факто» началась 19 января с обстрелов сирийской территории, которые турецкие военные осуществляли из Турции.

Джанкили заявил, что у Анкары «не было выбора» и она должна «очистить» северную Сирию, которая граничит с Турцией, от «всех террористических элементов».

Госдепартамент США ранее призвал Турцию не вести военных действий против курдов на северо-западе Сирии, а обратить большее внимание на борьбу с экстремистской группировкой «Исламское государство».

18 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует военную операцию в сирийских регионах Африн и Манбидж. Он отметил, что Анкара «не доверяет» Вашингтону из-за поддержки сил курдов в Сирии вдоль турецкой южной границы.

15 января Эрдоган раскритиковал создаваемые под эгидой США «силы безопасности», целью которых будет защита курдских районов на сирийско-турецкой границе. Формирование численностью до 30 тысяч человек будут состоять преимущественно из курдов и союзных им сил.

Эрдоган заявил, что страна, которую турецкие власти считают союзником, формирует «террористическую армию», которая угрожает безопасности Турции. Он пригрозил уничтожить «в зародыше» создаваемые по инициативе США военные соединения на севере Сирии.

В течение почти всех семи лет войны в Сирии США и Турция действовали совместно, помогая силам сопротивления режиму президента Башара Асада. Раскол между ними произошел из-за поддержки Вашингтоном организации «Сирийские демократические силы» (СДС), состоящей преимущественно из курдских бойцов. СДС призвана защищать курдское население в Сирии.
ForUm

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