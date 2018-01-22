Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило 513 млн 671 тыс. гривен на финансирование уставной деятельности 6 политических партий на 2018 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАПК.

Согласно решению НАПК, финансирование получат политические партии, за которые на последних внеочередных выборах народных депутатов Украины 2014 года в едином общегосударственном многомандатном избирательном округе было подано не менее пяти процентов действительных голосов избирателей.

Так, средства на финансирование уставной деятельности получат:

политическая партия «Народный фронт» в сумме 132 080,301 тыс. грн;

политическая партия «Блок Петра Порошенко» - 130 184,854 тыс. грн;

политическая партия «Объединение «Самопомич» - 65 462,270 тыс. грн;

политическая партия «Оппозиционный блок» - 56 262,418 тыс. грн;

политическая партия «Радикальная партия Олега Ляшко» - 44 427,431 тыс. грн;

политическая партия «ВО «Батькивщина» - 33 886,896 тыс. грн.

В то же время отмечается, что политическая партия «Объединение «Самопомич» дополнительно получит 51 367,13 тыс. грн (10%) государственного финансирования за то, что количество представителей одного пола не превышает двух третей от общего числа народных депутатов Украины, избранных от этой политической партии.

Указанные средства политические партии будут получать ежеквартально в течение года.