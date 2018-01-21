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Одни из крупнейших достопримечательностей США — статую Свободы и Эллис Айленд — закрыли для посещения туристов, сообщает портал Statuecruises.com.

Туры и экскурсии станут вновь доступны туристам, как только американские федеральные ведомства, закрытые 20 января, возобновят работу. Тех, кто уже купил билеты, просят обратиться к руководству сайта, чтобы оформить возврат, передает 112 Украина.

В свою очередь представитель паромной компании Рафаэль Абреу сообщил, что в рабочие дни количество пассажиров парома до острова Эллис достигает 3000 тыс., выручка от продаж билетов составляет около 55 тыс. долл. В дни закрытия компания может потерять половину дохода.

В связи с приостановкой работы американского правительства на территории достопримечательностей США, таких как Йеллоустоунский национальный парк и Индепенденс-холл — места подписания Декларации независимости США в штате Пенсильвания, не работают службы, финансируемые из государственного бюджета. Закрыты, например, центры приема туристов и туалеты. Частные гостиницы продолжают работу.

Напомним, федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования.

Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи - срока истечения нынешнего закона о финансировании правительства. 

Еще до окончания процедурного голосования по законопроекту о временном финансировании правительства было очевидно, что сторонникам проекта не удастся набрать 60 голосов, необходимых для ограничения времени дебатов и постановки документа на окончательное голосование.

В администрации президента США подчеркнули, что демократы «поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам». 

 

 
ForUm

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