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7 жителей Киева во время путешествия по Черногорскому хребту во время спуска вблизи озера Несамовыте на территории Яремчанского горсовета попали в лавину и их снесло склону.

Информация об инциденте поступила в субботу, 20 января, в 18:20 к дежурным Яворницкого поисково-спасательного отделения на горе Поп Иван, сообщает ГосЧС.

В результате схода лавины никто не пострадал. К счастью, туристы обошлись легким испугом.

Во время общения со спасателями в телефонном режиме туристы сообщили, что не нуждаются в помощи и самостоятельно продолжают следования по маршруту до базы отдыха «Заросляк».

В 23:30 группа туристов в удовлетворительном состоянии сошла к базе.

Как выяснилось, данная группа туристов в тот день побывала на горе Поп Иван, где спасатели рекомендовали им спуститься по самому безопасному маршруту, поскольку погодные условия были неблагоприятными для путешествий и предупредили о вероятности схода лавин. Однако туристы не прислушались к предостережению и продолжили движение по ранее выбранному маршруту.
ForUm

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