также в разделеСтолица
В центре Киева горел старинный дом 39
Количество больных корью в Киеве возросло до 109 35
Киев открыли для грузовиков 41
В Киев не пускают грузовики, для водителей установили пункты обогрева 78
В Киеве подготовили 10 локаций для празднования Крещения 44
На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость 63
В центре Киева при сносе МАФов подстрелили мужчину 199
В офисе компании Lucky Labs прошел очередной обыск 72
В КНУ им. Шевченко объяснили переход на новый график обучения 74
Охранник суда приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство коллеги 45
Завтра Киев закроют для грузовиков 52
Студентов университета имени Шевченко перевели на дистанционное обучение 107
Климкин недоволен, как Киев расчищают от снега 109
Из-за снегопада Киев застрял в пробках 120
Из-за снегопада Киев могут закрыть для грузовиков 32
Количество заболевших корью в Киеве приближается к сотне 54
Количество заболевших корью в Киеве выросло до 87 57
В Киеве под больницей умер мужчина, полиция открыла дело 176

Национальная киностудия им. А. Довженко заявляет о попытке передачи части ее земельного участка компании «Трансстрой», основанной «Роснефтью». Об этом говорится  в заявлении киностудии.

История началась в 1997 году. Двадцать лет назад было заключено соглашение между государственной киностудией и ООО «Бомонд-АЗС». В собственности киностудии был подвал и несколько цистерн для заправки автомобилей, и чтобы все это не простаивало, киностудия договорилась с ООО «Бомонд-АЗС» о совместной деятельности. Киностудия предоставляет в аренду подвал и цистерны, а «Бомонд-АЗС», покупает топливо, следит за инфраструктурой и обслуживает автозаправку. Прибыль распределяется между партнерами.

Совместная деятельность продолжалась до 2005 года, когда появилось неизвестное судебное решение (в реестре судебных решений – отсутствует) о том, что государственный подвал уже частный.

В 2008 году владельцем помещения становится компания «Трансстрой» (Киев, пр-т Победы, 67 код ЕГРПОУ 32530098), которая подает документы в Киевсовет  на выделение земельного участка  в пределах площади, который киностудия получила в 1952 году. ООО «Трансстрой» хочет получить землю на основании того, что у них есть застройка на этом участке.

На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудии, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО «Трансстрой», но после того как представители киностудии ушли из заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято.

22 января проект решения должен рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги