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Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН прекращает свою работу на Донбассе. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире BBC

«Мне сообщили несколько часов назад, что Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь», - сказал он, добавив, что решение связано с отсутствием финансирования, сообщает Голос Америки. 

Отмечается, что с начала программы WFP в Украине в ноябре 2014 году по июнь 2017 WFP предоставило продовольственную помощь 970 тысячам человек, которые были наиболее уязвимы и имели проблемы с обеспечением продовольствием в охваченных конфликтом регионах Донецкой и Луганской областей.

 
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