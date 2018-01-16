Лидера косовских сербов Оливера Ивановича застрелен в северном городе Косовска Митровица.

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на три независимых источника.

«В прокуратуре Косовской Митровице подтвердили информацию о том, что Оливер Иванович умер после того, как во вторник утром в него выпустили четыре пули вблизи штаб-квартиры своей партии» - цитирует издание Украинформ.

Кроме того, отмечается, что смерть политика подтвердили еще два источника.

В свою очередь полиция Косово пока не делала никаких заявлений.

Иванович - бывший чиновник сербского правительства и глава политической партии косовских сербов «Свобода, демократия, справедливость». Он находился под следствием за предполагаемые военные преступления, в частности заказ убийства этнических албанцев в Косовской Митровице в 1999 году.